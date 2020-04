Nvidia GeForce RTX 20 Super w wydaniu mobilnym. Tak wydajnych laptopów jeszcze nie było

Kiedy wszyscy siedzimy zamknięci w czterech ścianach przez koronawirusa, Nvidia postanowiła zaserwować nam świeży sprzęt do przyjemniejszego spędzenia czasu w przymusowym odosobnieniu. Dopiero co potwierdziły się dotychczasowe przecieki na temat nowych kart serii GeForce RTX. Świeża seria jest przeznaczona do laptopów i w połączeniu z procesorami dziesiątej generacji od Intela będzie zamiatać z rynku konkurencyjne maszyny zarówno parametrami, jak i przystępną ceną.

Informacja ta jest szczególnie istotna z perspektywy graczy, ale również wszelkiej maści twórców. Nowe GeForce RTX 2080 SUPER i RTX 2070 SUPER oferują nawet 6-krotnie wyższą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją kart, więc są powody do ekscytacji. Wspomniane nowinki będą dostępne także w energooszczędnym wariancie Max-Q. Na laptopy pojawią się również dwie karty z serii GTX - 1650 Ti oraz 1650. Ta ostatnia doczekała się parowania z pamięciami GDDR6, obecnie najszybszymi na rynku.

To, co wyróżnia karty GeForce RTX to technologia Ray Tracing, dzięki której możliwe jest stworzenie jeszcze bardziej realistycznego oświetlenia, refleksów i cieni. W przypadku graczy czy artystów, obsługa Ray Tracingu w czasie rzeczywistym jest nie do przecenienia. Szczęśliwcy mogą już teraz przekonać się o tym, odpalając jedną z gier wykorzystującą wspomnianą technologię, jak chociażby Wolfenstein: Youngblood czy Mechwarrior 5. Oczekiwany przez wszystkich Cyberpunk 2077 również będzie korzystał z Ray Tracingu. Graczy ucieszy również udoskonalona technika DLSS (Deep Learning Super Sampling), przyspieszająca działanie gier, teraz dostępna w wersji 2.0, która już niedługo będzie dostępna w dziesiątkach nowych tytułów. Nie bez znaczenia również jest fakt, że DLSS zwiększa żywotność baterii nawet o 20%.

Ceny laptopów wyposażonych w świeżutkie karty zaczynają się od 699 dolarów, czyli około 2930 zł po obecnym kursie. Wśród maszyn znajdziemy chociażby chłodzonego cieczą Asusa ROG Strix G15/G17, z ultra szybkim wyświetlaczem z panelami FHD o maksymalnych parametrach 240 Hz/3 ms. Dla oczekujących jeszcze lepszych parametrów, możemy polecić za to ROG Strix SCAR 15/17 z panelem 300 Hz z czasem reakcji 3 ms. Sprzęt dedykowany jest graczom, jednak udało się to wszystko zamknąć w obudowie o wadze poniżej trzech kilogramów. Gamerom, ale również grafikom, na pewno spodoba się dwuekranowy ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Laptop cechuje się bardzo pojemną baterią, chłodzeniem za pomocą ciekłego metalu i kompaktowymi wymiarami. Główny 15,6-calowy ekran posiada kalibrację kolorów Pantone, zaś dodatkowy, wielkości 14,09”, obsługuje rysik, co z pewnością przyda się niejednemu artyście.

Cyfrowi nomadzi pokochają za to Asusa Zephyrus M15 z jego minimalistyczną stylistyką, o wadze poniżej dwóch kilogramów, dzięki czemu jest on świetnym, uniwersalnym sprzętem dla osób potrzebujących dużej mobilności.

Fani maszyn MSI również znajdą coś dla siebie. Nowy, ultralekki i bardzo cienki GS66 o wadze zaledwie 2,1 kg, przy zachowaniu topowej specyfikacji, przyda się studentom potrzebującym zarówno wytrzymałego sprzętu, jak i zabawki na czas po zajęciach. Laptop posiada 15,6” ekran Full HD i klawiaturę dedykowaną graczom od Steelseries. Użytkownicy chcący podłączyć jednocześnie kilka monitorów do swojej maszyny, powinni za to wybrać model GE66, z funkcją Matrix Display, pozwalającą na podpięcie do trzech dodatkowych ekranów w trybie surround i jednoczesne uzyskanie rozdzielczości 4K.

Nvidia nie zapomniała też o twórcach potrzebujących maszyn o sporej wydajności. Specjalnie dla nich zostaną wypuszczone na rynek nowe laptopy RTX Studio, w co najmniej dziesięciu różnych konfiguracjach, z kartami w wersji SUPER. Jeżeli więc jesteś twórcą filmów, animacji czy po prostu chcesz szybciej renderować zdjęcia, nie mogłeś lepiej trafić.

Ostrzących sobie ząbki na nowy sprzęt z pewnością ucieszy informacja, że większość nowych konfiguracji będzie można zamówić w sklepie x-kom już w połowie kwietnia. Pozostaje więc czekać z niecierpliwością oraz mieć nadzieję, że po zamówieniu kurier nie zawiedzie i dowiezie nam nowy sprzęt ekspresowo.