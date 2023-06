Nowy sprzęt wojskowy Rosjan. Putin stawia na rozwiązania z Chin

Inwestycja w rodzimy przemysł zbrojeniowy jest pod wieloma względami najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, kiedy planuje się prowadzić wojnę. Nie tylko państwo ma większą kontrolę nad produkcją, ale też zwiększa wartość krajowej gospodarki. Rosja zdaje się jednak nie kierować tą logiką, co może być dowodem na to, że nie jest w stanie wyrównywać szkód poniesionych w związku z atakiem na Ukrainę.

Wypełniając luki w uzbrojeniu, korzysta z pomocy Iranu oraz Chin, czego przykładem jest zakup pojazdów opancerzonych Tigr 4×4. Nie znamy szczegółów kontraktu podpisanego pomiędzy Rosjanami a chińskim koncernem Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Wiadomo, że trafiły one do czeczeńskiej jednostki " Achmat ", wchodzącej w skład Rosyjskiej Gwardii Narodowej.

Pojazd został opracowany na bazie samochodu terenowego o napędzie 4×4, dzięki czemu jest bardzo mobilny i może być wykorzystywany w wielu typach misji. Poza kierowcą chiński Tigr może pomieścić do 10 żołnierzy w pełnym ekwipunku, zapewniając im osłonę przed ostrzałem z broni ręcznej oraz wsparcie ogniowe. Jako uzbrojenie może posłużyć karabin maszynowy lub wyrzutnia rakiet umieszczana na dachu. Napęd stanowi silnik wysokoprężny Cummins ISDE200-30 o mocy 200 KM.

Tigr 4×4 to bardzo wszechstronny pojazd, który może być wykorzystywany m.in. do eskortowania konwojów, patrolowania granic, w misjach zwiadowczych lub pełnić funkcję mobilnej platformy do startu dronów. Może być także używany jako opancerzone pogotowie medyczne lub wóz dowodzenia. Jego uniwersalność połączona z bardzo dużą mobilnością sprawiają, że chińskie wozy są sprzedawane na całym świecie.