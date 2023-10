Zespół inżynierów chemików z University of California w Riverside stworzył unikalne paliwo, które jest zdolne do zapłonu tylko wtedy, gdy jest poddawane działaniu prądu elektrycznego. Bez obecności prądu, paliwo to nie reaguje na ogień, co oznacza, że nie istnieje ryzyko przypadkowego wybuchu pożaru podczas jego przechowywania czy transportu.