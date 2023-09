Nowe zwierzęta w polskim zoo. Znasz te gatunki?

Orientarium w łódzkim zoo może świętować z okazji narodzin nowych zwierząt. Nowi mieszkańcy są przedstawicielami czterech gatunków. W Łodzi pojawiły się nowe ssaki, ptaki i gady. Pierwsze z nowonarodzonych zwierząt to leniwiec.

Młody leniwiec jest drugim dzieckiem mieszkającej w Łodzi od 2019 r. pary - Lenki i Chaparro. Najbliższe pół roku zwierzę spędzi w towarzystwie matki. Jak powiedziała w rozmowie z PAP Justyna Krakowiak z Orientarium Zoo Łódź, Lenka to doświadczona matka, która jest troskliwa i spokojna.

- Wbrew powszechnemu wizerunkowi leniwców – te zwierzęta wcale nie są powolne i niezgrabne. Jeśli tylko poruszają się w koronach drzew, potrafią być zadziwiająco sprawne. Dopiero kiedy schodzą na ziemię, ich ruchy stają się nieporadne. Wszystko przez ich długie, hakowato wygięte pazury – to one ułatwiają im poruszanie się wśród gałęzi, ale potrafią być przeszkodą na ziemi. Mało kto wie, że leniwce są świetnymi pływakami - tłumaczyła Krakowiak.

Jak czytamy na stronie orientarium, w pawilonie Afryka można już zobaczyć młodego dikdika, czyli jedną z najmniejszych antylop świata. Zwierzę to pod względem rozmiaru niewiele różni się od zająca.

Zwierzęta te są ciche i płochliwe, więc czasem trzeba mocno wytężać wzrok, by dostrzec je na wybiegu. Jest on zresztą dostosowany do potrzeb małych antylop. Znajduje się na nim dużo suchej trawy, w której dikdiki mogą się schować.