Nikola Tesla był kosmitą? Tak wynika z dokumentu FBI

Margaret Storm, autorka kontrowersyjnej biografii Tesli "Return of the Dove" z 1959 roku, twierdziła, że pracowała z istotami pozaziemskimi, co odnotowano w odtajnionym raporcie FBI z 1957 roku. Według niej, podczas pracy nad książką miała dostęp do fascynujących danych o Tesli, które pozyskała za pośrednictwem urządzenia do komunikacji międzyplanetarnej, stworzonego rzekomo przez Teslę w 1938 roku.