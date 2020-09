Niezwykły talent 20-latka. Oto najszybszy "ludzki kalkulator" na świecie

Czy potrafilibyście policzyć w pamięci ile wynosi wynik równania: 892 384 587 razy 78? Choć wydaje się to astronomicznie trudne, nie jest awykonalne. Tego typu obliczenia nie stanowią dużego wyzwania dla 20-letniego obywatela Indii. Neelakantha Bhanu Prakash nie tylko poda poprawną liczbę, ale zrobi to zaledwie w 26 sekund . Nie bez powodu nazywany jest w swoim kraju "najszybszym ludzkim kalkulatorem".

Indyjski talent przyznaje, że metody, których używa niewiele różnią się od tych tradycyjnych, a dokonywanie niewiarygodnie szybkich obliczeń umożliwiły mu nieustanne ćwiczenia. - Dla przykładu, mnożę 8763 razy 8. Prawdopodobnie zrobię to tak, że najpierw pomnożę 8 000 razy 8. To 64 000. Później pomnożę 700 razy 8, to 5 600. Następnie 60 razy 8, co da 480, a w końcu 3 razy 8, równa się 24. Na końcu dodam to do siebie - tłumaczy Bhanu cytowany przez portal rmf24.