Co ciekawe, pracownicy poznańskiego ZOO długo utrzymywali wszystko w tajemnicy. Mała pandka ruda przyszła na świat już siedem tygodni temu, ale dopiero teraz ogłoszono to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na profilu ZOO Poznań na Facebooku pojawił się nie tylko krótki wpis, ale również zdjęcia oraz film, dzięki którym można zobaczyć rodziców i, po raz pierwszy, malucha.

Mała pandka ruda to pierwsze dziecko samicy o imieniu Indira. Dlaczego narodziny ogłoszono dopiero teraz? Jak tłumaczą pracownicy poznańskiego ZOO, czekali z tym do pierwszej kontroli lekarskiej, która odbyła się 2 sierpnia.

Podczas kontroli lekarskiej udało się przeprowadzić pierwsze ważenie. Maluch waży już ponad 750 g i rozwija się prawidłowo. Zainteresowani oglądaniem go na żywo będą musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Zanim wspólnie z rodzicami pojawi się w dostępnej dla zwiedzających przestrzeni na zewnętrzną minie jeszcze co najmniej miesiąc.

Narodziny małej pandki rudej to podwójna radość dla pracowników poznańskiego ogrodu zoologicznego. Jest to bowiem gatunek zagrożonym wyginięciem, którego liczebność na wolności cały czas spada. W 2019 r. szacowano, że na wolności żyje nie więcej niż ok. 10 tys. tych zwierząt. Aktualnie jest ich najprawdopodobniej jeszcze mniej.

Dorosłe osobniki osiągają długość do ok. 60 cm. Wyróżniają się przede wszystkim rdzawobrązowym ubarwieniem z wyraźnie ciemniejszymi łapami. Samce są większe, ich waga to ok. 4,5-6,2 kg, podczas gdy samice ważą z reguły ok. 3-4,5 kg.