Niezwykle rzadkie odkrycie. Te bumerangi liczą setki lat

Pierwszy bumerang został dostrzeżony przez kobietę z miejscowej grupy Aborygenów. W ciągu kilku tygodni znaleziono kolejne artefakty, które znajdowały się w odległości paru kilometrów od siebie. Według specjalistów właściciele tych przedmiotów mogli zostawić je w innymi miejscu, ale zostały one porwane przez prąd rzeki. Zdaniem Roberts bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że Aborygeni sami wrzucili bumerangi do rzeki, aby wystraszyć ptaki i zapędzić je w ten sposób do zastawionych sieci.