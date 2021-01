Niezwykłe odkrycie. To mógł być największy dinozaur w dziejach

Skamieniałości gigantycznego dinozaura odnaleziono w gęstym błocie w formacji geologicznej Candeleros w zachodniej części Argentyny. Chociaż do odkrycia pierwszych szczątków doszło w 2012 roku, to do tej pory naukowcy nie mieli pewności, z czym mają do czynienia. Dopiero dokładniejsze badania pozwoliły ocenić skale znaleziska.