Dinozaur, który przeszedł ocean? Naukowcy odkryli coś, czego nie potrafią wyjaśnić

"To było zupełnie nie na miejscu, jak znalezienie kangura w Szkocji" - mówi paleontolog z University of Bath Nicholas Longrich, który kierował badaniami dotyczącymi niedawnego odkrycia. Nie chodzi jednak o kangura a o dinozaura, a konkretniej do jednego z przedstawicieli lambeozaurów, należących do rodziny hadrozaurów.