Niezwykłe odkrycie archeologów. Pochodzi z czasów II wojny światowej

Przy okazji rozbudowy Harwell Science and Innovation Campus w hrabstwie Oxfordshire w Anglii prowadzono standardowe prace archeologiczne. Jednak nikt nie spodziewał się, że naukowcy odkryją pozostałości niezwykłej konstrukcji. Pierwsze projekty tej eksperymentalnej katapulty dla bombowców pochodzą z 1935 roku, a trzy lata później ruszyły prace nad wykonaniem planów.

Katapulta składała się z dużej obrotnicy, która kierowała samolot w stronę jednego z dwóch betonowych pasów startowych o długości zaledwie 82 metrów. Aby wystartować, samolot byłby przymocowany do podziemnego siłownika pneumatycznego za pomocą haka holowniczego. Pod obrotnicą było umieszczonych 12 silników lotniczych Rolls-Royce Kestrel. Sprężone powietrze o ciśnieniu 2000 psi (ok. 134 bar) wtłaczano do siłownika pneumatycznego, który szybko rozszerzał się na całą długość prowadzonego toru, dosłownie katapultując duże samoloty bombowe w niebo.