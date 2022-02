Niezbędnik rowerzysty. Narzędzia, które warto mieć w plecaku

Profesjonalni mechanicy rowerowi mówią, że dzięki tym domorosłym mają dużo pracy, ale fakt jest taki, że wiele rzeczy da się zrobić przy rowerze samodzielnie. Niezależnie od tego, czy będziecie chcieli zmienić ustawienie kierownicy, wyregulować przerzutkę, czy przykręcić bloki do podeszwy buta - większość czynności możecie wykonać przy pomocy jednego narzędzia, a jest nim multitool. Oczywiście w przypadku bardziej zaawansowanych prac takich jak wymiana wkładu suportu, kasety czy serwis amortyzatora przydadzą się specjalistyczne narzędzia, a najlepiej zostawić to doświadczonemu mechanikowi.

W bardziej rozbudowanych zestawach spotkacie takie dodatki jak łyżki do opon, klucze do centrowania szprych oraz skuwacze do łańcucha. Czy warto kupować multitool z tymi dodatkami? Nie do końca. W przypadku łyżek do opon najlepiej mieć osobne, wykonane z tworzywa sztucznego, ponieważ wtedy jest mniejsza szansa na spowodowanie uszkodzeń, kiedy na przykład będziecie zdejmować sklejoną zaschniętym mlekiem oponę bezdętkową, czy nakładać wąską oponę szosową.