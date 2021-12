Niewybuchy na działce. Na miejsce wezwano saperów

Ponadto nie należy dotykać ani przenosić niewybuchów. Jedyne, co powinniśmy zrobić do czasu przybycia służb, to oznaczenie w jakiś sposób miejsca, w którym znajduje się niewybuch i odsunięcie się na bezpieczną odległość. Nie należy opuszczać miejsca - musimy upewnić się, że nikt nie zbliży się do niebezpiecznego miejsca, a do tego musimy być w stanie wskazać służbom miejsce znaleziska.