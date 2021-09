Niemcy rozbudowują flotę. Ich okręty podwodne staną się "niewidzialne"?

Docelowo pierwszy okręt podwodny Type-212CD zostanie zbudowany w 2023 r. Norweska marynarka wojenna otrzyma go sześć lat później. Do Niemiec pierwszy okręt trafi natomiast w 2032 r. Długość nowego okrętu ma wynosić 73 m, co jest wartością o blisko 28 proc. większą w stosunku do Type-212A. Jednostka będzie miała ponadto 10 m szerokości oraz 13 m wysokości. Wyporność okrętu wyniesie 2500 ton.