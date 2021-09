Nie wysypiasz się? Skutki mogą być długotrwałe

Czy 7 dni wystarczy, aby zniwelować skutki wcześniejszego niewyspania?

Eksperci nie mają pewności, ile czasu potrzeba, aby po okresach niedoboru snu organizm wrócił do prawidłowego działania. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowili sprawdzić, czy wystarczy do tego 7 dni, podczas których będziemy się wysypiali. Wyniki ich badania ukazały się na łamach czasopisma "PLOS ONE", o czym donosi serwis PAP Nauka w Polsce.