Nie widziano go od 140 lat. Jego odkrycie "było jak znalezienie jednorożca"

Niezwykle rzadki gatunek bażanciaka czarnoszyjego (Otidiphaps insularis) po raz ostatni widziano w 1882 roku. Przez kolejne 140 latach nikt go ponownie nie zauważył. Właśnie z tego powodu zespół badawczy należący do projektu "Search For Lost Birds" postanowił zbadać losy gatunku i sprawdzić, co się z nim stało. Projekt ten pomaga w poszukiwaniu niewidzianych przez dekadę lub dłużej gatunków zaginionych ptaków. Na całym świecie jest ich około 150, często znanych jedynie z obserwacji historycznych, rysunków, czy dzięki zachowanym w muzeach okazom.