Nie tylko grzyby. Suszarki do makaronów, ziół, warzyw i owoców

Praktyczne tacki nie zawsze wyglądają tak samo, jak w prostych suszarkach do grzybów: są modele ze specjalnymi pojemnikami do suszenia ziół i pestek, które wpadałyby w szczeliny między piętrami. Otwory są w nich mniejsze. Jeśli nie masz takiego modelu, możesz wykorzystać zwykły papierowy ręcznik albo papier. Przed suszeniem weź pod uwagę fakt, że pozbawione wody produkty zajmują znacznie mniej miejsca. Uwzględnij to już na etapie robienia zapasów produktów do suszenia tak, aby otrzymać wystarczającą, zadowalającą cię ilość suszonek. Nie kładź na tackach zbyt wiele cząstek, bo suszenie może okazać się nieskuteczne, a jedzenie psuć.

Domowe suszenie wymaga nieco przygotowania, ale ma wiele zalet. Pierwsza z nich to ogromna oszczędność. Nietrudno policzyć, że kilka złotych za niewielką paczkę zdrowych chipsów z warzyw to dużo, jeśli kupujemy je regularnie. Samodzielnie przyrządzone będą dużą oszczędnością. Proste suszarki o niższej mocy to wydatek około 100 zł, a bez problemu wysuszymy w nich cienkie plasterki jabłek. Dodatkowy atut to fakt, że dokładnie wiesz, co jesz. Z suszarki wyjmiesz smakołyki z samodzielnie wybranych przez ciebie produktów, bez sztucznych ulepszaczy, soli i tłuszczu. Poza sezonem warzywa bywają droższe, dlatego, jeśli masz dostęp do plonów z działki, możesz przygotować mieszankę warzywną do zup, która starczy na cały rok. Dzięki domowym suszonkom wiesz, co trafia do posiłków twoich i dzieci.