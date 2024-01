Nie przemęczaj się. Zobacz, co sztuczna inteligencja w Galaxy S24 może zrobić za ciebie

Do sklepów trafia właśnie Galaxy S24, czyli pierwsza seria smartfonów uzbrojona w Galaxy AI. Pod nazwą tą kryje się pakiet funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, które ułatwiają użytkownikowi wykonywanie codziennych czynności, a w niektórych przypadkach całkowicie go wyręczają. Brzmi jak coś z filmu science-fiction, prawda? A to po prostu technologia, której możemy już używać. Przyjrzyjmy się jej zatem bliżej i sprawdźmy, co smartfon może zrobić za ciebie.