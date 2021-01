Nie bądź jak Marek Suski. Zobacz, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą konta

1. Hasło do konta było bardzo proste np. 123456, qwerty, 666666, imię + rok urodzenia. 2. Użytkownik ma to samo hasło do różnych kont. Przestępcy kupują paczki z wykradzionymi hasłami i sprawdzają je na innych kontach. 3. Użytkownik padł ofiarą phishingu , czyli podał swoje dane na niesprawdzonej, fałszywej stronie.

1. Załóż sobie konto - spam, którym będziesz posługiwał się do logowania do nieistotnych usług. Ważne, aby było to inne konto niż to, którym logujesz się do banku, itp.

2. Okresowo sprawdzaj aktywne i archiwalne sesje, czyli jakie urządzenia są lub były podłączone do konta.

3. Przed wpisaniem hasła upewnij się, że adres strony jest poprawny i że nie jest to próba wyłudzenia danych (phishing).

4. Stosuj fizyczny klucz uwierzytelniania dwuskładnikowego (sms-y można przejąć.)