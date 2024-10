Nek wulkaniczny na Dolnym Śląsku. Prawie jak japońska góra Fudżi

Ostrzyca to najwyższe wzniesie Pogórza Kaczawskiego. Szczyt o wysokości 501 m n.p.m. wyróżnia się przede wszystkim swoim charakterystycznym stożkowym kształtem. Zlokalizowana niedaleko wsi Probosczów góra przypomina z tego względu słynny japoński wulkan Fudżi.

Ostrzyca to miejsce interesujące nie tylko ze względu na walory turystyczne, ale także geologiczno-geomorfologiczne i botaniczne. Jak czytamy w serwisie gorykaczawskie.pl, szczytowe partie Ostrzycy zbudowane są z bazaltu. Samo wzniesienie jest nekiem, czyli fragmentem dawnego komina wulkanicznego, który wraz z upływem czasu ulegał przemianom ze względu na wietrzenie i erozję.

- Jako państwowa służba geologiczna jesteśmy niezmiernie dumni, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako już trzeci geopark z naszego kraju dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Potwierdza to, że Polska może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu – powiedziała PAP dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.