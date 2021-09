Naukowcy znaleźli nowe wirusy. Są podobne do SARS-CoV-2

Sekwencje zbliżone do SARS-CoV-2 istnieją w naturze

To, co wyróżnia trzy nowo odkryte wirusy, to tzw. domena wiążąca receptor. Pod tym względem są one bardziej zbliżone do koronawirusa wywołującego COVID-19 niż jakiekolwiek inne patogeny. Naukowcy wykazali, że mogą się one łączyć z receptorem ACE2 i wnikać do ludzkich komórek. Oznacza to, że są w stanie wywoływać infekcję.