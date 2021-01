Naukowcy zaskoczeni odkryciem na Antarktydzie. W lodzie znaleźli marsjański minerał

Naukowcy drążący w głąb lodu Antarktydy odkryli niezwykle rzadki minerał. Jest on powszechny na Marsie, jednak na Ziemi jarozyt jest niemal niespodziewany. Naukowcy NASA wyjaśniają zagadkę.

Żółtobrązowy minerał, zwany jarozytem, ​​według NASA wymaga zarówno wody, jak i środowiska kwaśnego - warunków, które są obecnie trudne do znalezienia na Czerwonej Planecie. Jednak łazik Opportunity w 2004 odkrył znaczne pokłady minerału w kilku miejscach a Marsie, co skłoniło naukowców do przyznania, że występuje on tam dość powszechnie.

Niektórzy eksperci są zdania, że kiedy lód pokrywał planetę miliardy lat temu, pył zawierający wymagane minerały - żelazo, siarczan i potas - mógł zostać uwięziony pod lodową kopułą. Ale chociaż lód mógł zapewnić wilgotne środowisko potrzebne do przekształcenia się kwaśnego pyłu w jarozyt, naukowcy nie mieli dotychczas twardych dowodów na zajście takiej reakcji.

Odkrycie na Antarktydzie może potwierdzić ich teorię, o czym poinformował Giovanni Baccolo, geolog z Uniwersytetu Milan-Bicocca, główny autor publikacji w Nature Communications i szef zespołu badawczego.

Na Ziemi jarozyt jest rzadkim minerałem, który pojawia się w odpadach górniczych wystawionych na działanie powietrza i deszczu. NASA uważa, że może się on tworzyć również w pobliżu otworów w wulkanach. Baccolo i jego koledzy nigdy nie spodziewali się, że znajdą minerał na Antarktydzie.

Po zbadaniu cząstek pod mikroskopem elektronowym zespół wywnioskował, że jarozyt uformował się w kieszeniach w lodzie. To by oznaczało, że na Antarktydzie i Marsie jarozyt formował się w ten sam sposób, z tą różnicą, że na Czerwonej Planecie pojawia się w kilku metrowych osadach. Na Antarktydzie były to cząsteczki nie większe niż ziarnko piasku.

- Te ultra grube płyty jarozytu mogły powstać na Marsie, ponieważ Czerwona Planeta jest znacznie bardziej zapylona niż Antarktyda, dostarczając więcej surowca do wytworzenia jarozytu - zauważył Baccolo. Podkreślił jednak, że odkrycie przyczyni się do lepszego zrozumienia ewolucji obu planet, a to z kolei może przynieść ogromne korzyści, chociażby przy planowaniu załogowych misji na Czerwoną Planetę.