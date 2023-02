Naukowcy stworzyli najdokładniejszą mapę rozmieszczenia materii we Wszechświecie

Mapa pokazująca, gdzie w ciągu 13,8 miliarda lat istnienia Wszechświata zgromadziła się cała materia, jest cennym punktem odniesienia dla naukowców chcących zrozumieć ewolucję Wszechświata. Bliższe przyglądnięcie się opracowanej mapie pokazuje, że materia nie jest rozłożona tak, jak do tej pory sądziliśmy, co sugeruje, że może czegoś brakować w obecnym standardowym modelu kosmologicznym.

Szacuje się, że Wielki Wybuch miał miejsce jakieś 13,8 miliarda lat temu. Od tego momentu materia rozprzestrzeniała się, powoli tworząc Wszechświat, który znamy obecnie. Jeżeli zatem zbadalibyśmy drogi, jakie ta materia przebyła, moglibyśmy odtworzyć przebieg procesów, które do tego doprowadziły. Jednakże aby w ogóle stało się to możliwe, konieczne byłoby zebranie olbrzymiej ilości danych.

Naukowcom posłużyły do tego dwa obserwatoria - Międzyamerykańskie Obserwatorium Cerro Tololo w Chile, gdzie przez sześć lat prowadzono projekt The Dark Energy Survey, w ramach którego zebrano dane w zakresie długości fal bliskiego ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni oraz South Pole Telescope, dzięki któremu zebrano dane dotyczące śladów promieniowania, które przemierza Wszechświat od jego zarania, czyli tzw. kosmicznego promieniowania tła.

Chodzi tutaj szczególnie o jedną kwestię, która częściowo była już nawet podnoszona we wcześniejszych analizach. Przede wszystkim wydaje się, że we Wszechświecie fluktuacje zachodzą w mniejszym stopniu, niż do tej pory zakładano na podstawie standardowego modelu kosmologicznego. Tłumacząc to nieco bardziej obrazowo: jeżeli zebralibyśmy wszelkie akceptowane prawa fizyki i stworzylibyśmy na tej podstawie model uwzględniający wszelkie znane dane dotyczące początków Wszechświata, a następnie dokonalibyśmy ekstrapolacji aż do czasów współczesnych, uzyskalibyśmy pewien rezultat końcowy. I ten właśnie rezultat różni się od tego uzyskanego w wyniku analizy ostatnio zebranych danych.