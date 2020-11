Naukowcy stworzyli diament w temperaturze pokojowej. I to w ciągu kilku minut

Naturalny proces powstawania diamentów trwa miliardy lat. Wymaga do tego ogromnego ciśnienia oraz wysokich temperatur. Naukowcy znaleźli jednak sposób, aby obejść te wymagania. Stworzyli dwa rodzaje laboratoryjnych diamentów. Jeden z nich znamy z pierścionków zaręczynowych, a drugi to lonsdaleit, znajdowany w meteorytach.

Zadania podjął się zespół naukowców z Australian National University oraz Royal Melbourne Institute of Technology. "Naturalne diamenty powstają zwykle przez miliardy lat, na głębokości około 150 kilometrów w głębi Ziemi, gdzie panuje wysokie ciśnienie i temperatura powyżej 1000 stopni Celsjusza" - powiedziała profesor Jodie Bradby z ANU Research School of Physics.

Do stworzenia diamentu nie była potrzebna duża temperatura, ale ciśnienie i odpowiedni sposób

"Zwrotem tej historii jest sposób, w jaki wywieramy nacisk. Oprócz bardzo wysokiego ciśnienia, pozwalamy węglowi również doświadczać czegoś co nazywamy ścinaniem - co jest jak siła skręcająca lub ślizgowa. Uważamy, że pozwala to atomom węgla bardziej ściskać się w strukturze tak, aby formować lonsdaleit lub zwykły diament" - tłumaczy profesor Jodie Bradby.