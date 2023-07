Naukowcy opracowali innowacyjną protezę ręki. Bazuje na sztucznej inteligencji

Dotąd się to nie udawało głównie ze względu na stosowany wcześniej sposób sterowania protezą. Zwykle jej użytkownik napinał mięśnie na kikucie, a ich aktywność była analizowana przez specjalne czujniki w protezie. Pozwalało to na przykład na zaciskanie lub rozluźnianie pięści, ale precyzyjne sterowanie dłonią było poza zasięgiem pacjenta. Protezy były przy tym montowane do zachowanej części ręki za pomocą rękawa, który nie gwarantował pełnej stabilności, trwałości połączenia ani wygody.

Proteza montowana jest do ciała z pomocą umieszczanego bezpośrednio w kości implantu, co zapewnia trwałość i wygodę. Po drugie w tkankę wszczepiane są czujniki, które odczytują aktywność nerwów i przekazują odpowiednie sygnały do protezy. To umożliwia dużo większą precyzję ruchów.