Naukowcy odkryli zagadkę "szóstego zmysłu" u zwierząt

Magnetorecepcja to zdolność organizmu do wyczuwania pola magnetycznego. Dzięki niemu ptaki nie gubią się podczas długich podróży. Naukowcy w końcu zaczynają rozumieć, jak to działa.

Klucz gęsi Źródło: Getty Images