Naukowcy odkryli "przełącznik" w mózgu. Pomoże w długotrwałych misjach kosmicznych?

Chińscy eksperci w badaniach wykorzystali chemicznie wywoływany stan hipotermii. Na razie zostały one przeprowadzone na małpach (a dokładniej mówiąc na makakach krabożernych), ale niewykluczone, że w przyszłości zostaną rozszerzone także na ludzi. Naukowcy podali małpom N-tlenek klozapiny. Lek skutecznie wywołał stan hipotermii u makaków zarówno w stanie uśpienia, jak i czuwania, niezależnie od panujących warunków.

Zauważono jednak, że w pierwszym ze wspomnianych przypadków, kiedy podawano lek uśpionym makakom, dochodziło do spadku wewnętrznej temperatury ciała, co zapobiegało zewnętrznemu ogrzaniu. Jak zaznacza Science Alert, właśnie to zwraca uwagę na rolę neuronów POA w termoregulacji naczelnych. Naukowcy zweryfikowali wyniki swoich badań przy pomocy rezonansu magnetycznego. Jego użycie pozwoliło potwierdzić zmiany zachodzące w małpich organizmach.