Naukowcy odkryli nowego wirusa. Jest inny niż wszystko, co do tej pory widzieli

Naukowcy zidentyfikowali tajemniczego wirusa, o nieznanym dotąd genomie. Czegoś podobnego nie znaleźli w żadnych wcześniej udokumentowanych badaniach nad wirusami.

Wcześniej uważano, że wirusy są zdolne jedynie do przenoszenia się pomiędzy żywicielami. I chociaż nowo-odkryty wirus nie jest gigantycznym wirusem, to struktura jego DNA zdołała zaskoczyć naukowców.

- Większość znanych wirusów ameby ma wiele cech, które ostatecznie skłoniły autorów do sklasyfikowania ich we wspólnych grupach ewolucyjnych - piszą naukowcy w opracowaniu wyników badań. - W przeciwieństwie do tego, co obserwuje się w innych izolowanych wirusach ameby, jarawirus nie jest reprezentowany przez gigantyczną cząsteczkę i złożony genom, ale jednocześnie przenosi znaczną liczbę wcześniej nieopisanych genów.