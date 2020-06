Naukowcy mylili się co do Wielkiego Muru Chińskiego. "Nie był ufortyfikowaną granicą"

Naukowcy, którzy od lat zajmują się analizami dotyczącymi konstrukcji, uważali do tej pory, że północny odcinek Wielkiego Muru Chińskiego, zwany też "Murem Czyngis Chana" został zbudowany w latach 1000 - 1300 w celu obrony przed nomadami z północy. Najnowsze badania rzucają jednak zupełnie inne światło na jeden z siedmiu nowych cudów świata.

- Przed naszymi badaniami uważano, że głównym celem wzniesienia tego odcinka było powstrzymanie armii Czyngis Chana. Nasze dwuletnie analizy wykazały, że ten fragment Wielkiego Muru Chińskiego był niewysoki, przechodził przez doliny i wybudowano go w pobliżu licznych dróg i ścieżek. Sądzimy więc, że służył on bardziej do monitorowania ruchu ludności i ich stad, prawdopodobnie w celu opodatkowania - komentuje Gideon Shelach-Lavi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.