NATO zaznacza swoją obecność na Bałtyku. Nowe centrum dowodzenia już działa

W CTF Baltic znajdą się przedstawiciele Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Włoch, Litwy, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. W czasach pokoju personel ma składać się z ok. 180 osób, a w czasach kryzysu może wzrosnąć do 240. Głównym zadaniem CFT Baltic ma być koordynowanie działań sił morskich NATO w regionie Morza Bałtyckiego w przypadku kryzysu lub konfliktu oraz planowanie operacji morskich na wyznaczonych obszarach operacyjnych.

Po dołączeniu Finlandii i Szwecji do NATO Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem NATO, odgrywającym jeszcze większą rolę dla bezpieczeństwa sojuszu, ale nie tylko. Jak przypomina Wojsko Polskie na swojej oficjalnej stronie internetowej, na Bałtyku każdej doby przebywa od 2 do ponad 3 tysięcy jednostek. Na akwenie prowadzona jest również międzynarodowa wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W samych polskich portach przeładowywanych jest ok. 150 milionów ton ładunków rocznie, a w wśród nich znajdują się m.in. surowce strategiczne takie jak ropa naftowa czy skroplony gaz.

To w tym regionie doszło również do licznych zakłóceń sygnału GPS, za które zdaniem Szwedów odpowiada Rosja. Podobnego zdania są Estończycy. W kwietniu 2024 r. Erik Kannike z estońskiej firmy programistycznej SensusQ zwracał nawet uwagę, że: "Rosja podejmuje wielkie wysiłki w dziedzinie walki elektronicznej. Regularnie zakłóca sygnał GPS na dużym obszarze, zarówno w Rosji, jak i w sąsiednich krajach".

Morze Bałtyckie to w końcu także obszar, który może odegrać ważną rolę podczas potencjalnego konfliktu zbrojnego. Dlatego już teraz NATO regularnie przeprowadza tutaj ćwiczenia mające sprawdzać gotowość do obrony szlaków komunikacyjnych, utrzymania panowania na morzu, czy niedopuszczenia do blokady morskiej Bałtyku. Taka sytuacja oznaczałaby by bowiem ryzyko odcięcia od dostaw zaopatrzenia, czy wsparcia sojuszniczego. We wspomniane manerwy zaangażowana jest nie tylko marynarka wojenna, ale także lotnictwo, które wspólnie są w stanie odpierać ataki zarówno z powietrza, jak i z wody.