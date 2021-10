Nasza planeta jest coraz ciemniejsza. To powód do niepokoju

Z przeanalizowanych danych wynika, że jasność Ziemi ma silny związek z ilością i dynamiką chmur nad Oceanem Spokojnym. W minionych latach naukowcy odnotowali utratę jasnych chmur na niskich wysokościach nad wschodnią częścią Oceanu Spokojnego, gdzie rejestrowane są również duże wzrosty temperatury na powierzchni oceanu. To bardzo niepokojące zjawisko. Utrata tego typu chmur sprawia, że więcej promieniowania słonecznego dociera do powierzchni naszej planety i może przyczynić się do potencjalnego zwiększenia tempa zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.