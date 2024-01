NASA wypuszcza potwora. Ponaddźwiękowy X‑59 rusza w powietrze

NASA szykuje światu przełom w lotnictwie. Drogą do tego celu ma być eksperymentalny samolot X-59. Maszyna ma być przedsionkiem do komercyjnych lotów ponaddźwiękowych. Już niebawem długa podróż samolotem zajmie nam dużo mniej czasu.

Prezentacja eksperymentalnego X-59 rozpocznie się 12 stycznia w Kalifornii. Lokalnie będzie to popołudnie, ale w Polsce już 22.00. To istotne, bo właśnie o tej porze relacjonować to wydarzenie będzie onlineowy kanał NASA TV. Dostęp do niego gwarantuje aplikacja NASA oraz strona internetowa Agencji.