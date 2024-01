Kolejny problem w samolotach Boeinga. Ciemne chmury nad gigantem

Pasażerowie Boeinga 737 MAX-9 (zarejestrowany jako N704AL), który odbywał lot 1282 linii Alaska Airlines przeżyli istne piekło, kiedy na wysokości niemal 5 tys. metrów od samolotu oderwał się fragment kadłuba (będący swego rodzaju zaślepką w miejscu do montowania dodatkowych drzwi). Na udostępnianych w sieci nagraniach widać dziurę w boku samolotu, a tuż obok niej – pasażerów siedzących w maskach tlenowych.

Choć na skutek tego incydentu nikt nie ucierpiał, nad amerykańską firmą kolejny raz pojawiły się ciemne chmury. Kolejny, bowiem to nie pierwszy przypadek, kiedy Boeing musi stawić czoła – jak się okazuje – nie tylko pojedynczemu przypadkowi związanemu z usterką w swoich maszynach.

"Niedokręcone bolce" – to potencjalna przyczyna oderwania się części w maszynie linii Alaska Airlines. Inna linia lotnicza, która przeprowadziła już wstępne inspekcje, United Airlines, zwraca natomiast uwagę, że problem może dotyczyć ok. 10 maszyn w jej flocie, a liczba może wzrosnąć .

Amerykanie wskazują, że odpadnięcie fragmentu kadłuba może wynikać z obecności poluzowanych śrub w okolicy zaślepki drzwi. "Odkąd rozpoczęliśmy w sobotę 6 stycznia wstępne inspekcje, znaleźliśmy przypadki, które wydają się mieć związek z problemami z instalacją zaślepki do drzwi" – podała linia United Airlines, która rozpoczęła inspekcje po incydencie lotu linii 1282.

NTSB przypomina ponadto, że zgodnie ze schematem konstrukcyjnym, w zaślepce drzwi w Boeingu 737 MAX-9, znajduje się mocowanie z miejscem na cztery śruby – dwie w górnych rogach oraz dwie w dolnych wspornikach zawiasów. Dodatkowo zaślepka jest mocowana do kadłuba łącznikami w 12 różnych miejscach – właśnie któraś z tych śrub mogła skutkować nagłym oderwaniem elementu w trakcie lotu.

Bardziej katastrofalne w skutkach okazały się problemy samolotów 737 MAX-8, które doprowadziły do uziemienia na 20 miesięcy wszystkich tego typu maszyn w marcu 2019 r. Było to pokłosie dwóch katastrof, w których śmierć poniosło łącznie 346 osób. Winowajcą wypadków był system MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) stworzony, by poprawiać charakterystykę manewrową, czyli zapobieganie przeciągnięciu (utracie siły nośnej samolotu).