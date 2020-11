NASA świętuje 20 lat ciągłego działania ISS. Oto najważniejsze osiągnięcia

Najważniejsze informacje o ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to pierwsza stacja kosmiczna, która została zbudowana, dzięki wysiłkowi kilku krajów. Składa się z 16 głównych modułów, a pierwszy z nich trafił na orbitę w 1998 roku. Dwa lata później pierwsi astronauci trafili na pokład ISS. Byli to Bill Shepherd (NASA) oraz Jurij Gidzenko i Siergiej Krikalev (Roskosmos).

Wiek stacji daje się już we znaki , o czym świadczą, chociażby ostatnie problemy z wyciekiem tlenu, czy konieczność wyłączenia części modułów. Mimo nieodłącznego niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z przebywaniem w przestrzeni kosmicznej, kolejnym grupom astronautów udało się przetrwać na ISS 20 lat.

20 lat badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

20 lat pracy astronautów na ISS zaowocowało wieloma przełomowymi badaniami, które nie byłyby możliwe na Ziemi. NASA na specjalnej infografice podsumowała , co udało się osiągnąć. Oto najważniejsze dane:

A Bridge Above: 20 Years of the International Space Station