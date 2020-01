NASA potwierdza. Nastolatek dokonał imponującego odkrycia [Zobacz wideo]

Nastolatek z Nowego Jorku dokonał niezwykłego odkrycia podczas stażu w NASA. - Na początku myślałem, że to zaćmienie gwiazdy przez gwiazdę. Myliłem się, to planeta - mówi 17-letni Wolf Cukier. Nowo zidentyfikowany obiekt jest prawie 7 razy większy od Ziemi.

W lipcu ubiegłego roku 17-letni Wolf Cukier rozpoczął wakacyjny staż w NASA Goddard Space Flight Center w Greenbelt. Zadaniem nastolatka było badanie zmienności gwiazd obserwowanych przez satelitę Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). - Przeglądałem dane dotyczące wszystkiego co zostało oznaczone jako układy zaćmieniowe, czyli układy w których dwie gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy i nawzajem się przyćmiewają - relacjonował nastolatek.

- Około trzech dni po rozpoczęciu praktyk natrafiłem na sygnał z układu TOI 1338. Na początku myślałem, że to zaćmienie gwiazdy przez gwiazdę. Myliłem się, to planeta - powiedział chłopiec.

TOI 1338 b to pierwsza w bazie TESS planeta krążąca wokół dwóch gwiazd. Odkrycie zaprezentowano podczas 235. spotkania American Astronomical Society w Honolulu, które odbyło się 6 stycznia 2020 roku. 17-letni Wolf Cukier jest obok naukowców z Goddard, San Diego State University, a także University of Chicago współautorem artykułu, który został złożony do publikacji w jednym z czasopism naukowych.