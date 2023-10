Największy podwodny teleskop. Chińczycy chcą badać "duchy"

Jak wyjaśnia serwis Space.com , do tego potrzeba ich spowolnienia – pozwala to naukowcom prześledzić ich pochodzenie (a nieraz to odległe o miliardy lat świetlnych eksplozje gwiazd – oprócz tego mogą też powstawać w wyniku eksplozji supernowych, rozpadu radioaktywnego czy kosmicznych zderzeń).

Ocean to doskonałe środowisko do takich obserwacji. Bo choć neutrina przechodzą bez przeszkód przez większość materii, to z cząsteczkami wody zdarza im się wchodzić w interakcje. Wówczas powstają tzw. miony, emitujące błyski światła – to właśnie ich badaniem konkretnie zajmie się TRIDENT. Błyski światła tworzą wzory, a ich analiza pozwala naukowcom rekonstruować energię, a czasem też źródła neutrin.