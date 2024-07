Najstarsze mumie świata zagrożone. Zmiany klimatu mogą ich nie oszczędzić

Zdaniem Bernando Arriazy, prof. z Uniwersytetu w Tarapaca, starożytni ludzie Chinchorro zaczęli mumifikować swoich zmarłych ok. 5000 lat temu, podczas gdy Egipcjanie zaczęli robić to znacznie później w ok. 2600 r. p.n.e. Chilijskie mumie odkryto na początku XX wieku. Według serwisu Przystanek Nauka do czasów współczesnych odkryto ich blisko 300, a wiele z nich przetrwało do teraz dzięki dobrym warunkom środowiskowym, związanym z niedużą odległością od morza i pustyni.