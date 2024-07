Najstarsza mapa świata według Babilończyków. Dziwne stworzenia i tajemnicze zapiski

W kolekcjach British Museum w Londynie znajduje się niezwykły artefakt, znany jako Imago Mundi, czyli "Babilońska Mapa Świata". Uznawana za najstarszą na świecie, powstała ok. 2600 do 2900 lat temu, w okresie świetności Neo-Babilońskiego Imperium. Choć jej dokładność naukowa nie może równać się z dzisiejszymi narzędziami typu Google Maps, to dostarcza wyjątkowych wglądów w to, jak starożytni Babilończycy postrzegali siebie i otaczający ich świat.