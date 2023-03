Choć soundbary wyglądają niewinnie, to pod kompaktowymi obudowami często kryją się potężne możliwości i mocny dźwięk, który przenosi widza w samo centrum akcji. Tym razem zwracamy się w stronę urządzeń w układzie kanałów 2.1, a więc z dwoma głośnikami w belce i subwooferem. W niektórych przypadkach taki sprzęt może doskonale nagłośnić nawet dużych rozmiarów salon. W przedziale cenowym do 1,5 tys. zł można znaleźć wiele ciekawych propozycji, ale oczywiście najlepiej zwrócić uwagę na urządzenia, które są polecane przez użytkowników, zbierają wysokie oceny i pochlebne opinie.

Pierwsza z naszych propozycji to soundbar JBL Bar 2.1 DEEP BASS, który składa się z dwukanałowej belki i bezprzewodowego subwoofera. To oznacza, że głośnik niskotonowy nie wymaga połączenia z belką, żeby odtwarzać dźwięk z wybranego źródła. Dzięki dźwiękowi JBL Surround Sound oraz Dolby Digital można cieszyć się kinowymi wrażeniami z odsłuchu. Sprzęt imponuje zakresem częstotliwości, który wynosi od 40Hz do 20kHz. Całkowita moc zestawu to aż 300 W. Można nim sterować za pomocą przycisków na belce, pilota albo dedykowanej aplikacji do zainstalowania na smartfonie.