Komputery dla graczy to zupełnie inna bajka niż te urządzenia, z których korzysta się do pracy biurowej, oglądania filmów czy po prostu surfowania po sieci. Charakteryzują się tym, że są mocne i wydajne, ale też nie można odmówić im uroku za sprawą futurystycznych obudów. Postanowiliśmy przedstawić wam kilka sprzętów, które cieszą się najlepszymi ocenami.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Gracze to wymagająca grupa użytkowników, dlatego zestawy pozwalające na zanurzenie się w świecie elektronicznej rozrywki, muszą być odpowiednio skomponowane. Najszybsze procesory, najlepsze karty graficzne, dużo pamięci RAM, szybkie dyski SSD oraz cicha i wydajna wentylacja. Wszystko to ma pozwolić na uruchomienie najnowszych tytułów z maksymalnymi ustawieniami grafiki. Taki sprzęt sprawdzi się również w pracy architektów, grafików i osób zajmujących się tworzeniem produkcji filmowych. Obecnie wyścig sprzętowy znacznie zwolnił w porównaniu z tym, co mogliśmy obserwować 10 czy 20 lat temu, więc jeżeli postawicie na odpowiednio mocną konfigurację, to posłuży wam przez długie lata. Przy tym przeglądzie mniej kierowaliśmy się ceną, a bardziej opiniami użytkowników.

Potęga możliwości

Zaczynamy z grubej rury od komputera Actina iCUE R5-5600X, który posiada certyfikat Corsair iCUE. Dzięki temu można zarządzać każdym aspektem pracy komputera i pozostałego sprzętu zgodnego z oprogramowaniem iCUE. Niezależnie od tego, czy chcesz samodzielnie zaprogramować krzywe pracy układu chłodzenia, czy zsynchronizować oświetlenie urządzeń i pokoju - z tym sprzętem możesz to zrobić. Na pokładzie są takie smaczki jak sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5600X z bazową częstotliwością 3,7 GHz, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX3070 i pamięć 16 GB RAM z taktowaniem na poziomie 3600 MHz.

Solidna klasa średnia

Drugim komputerem jest MSI MAG Infinite S3 11SI-044EU wyposażony w procesor Intel Corse i5-11400F o taktowaniu od 2,6 do 4,4 GHz. Do dyspozycji macie tu również 16 GB pamięci RAM DDR4 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Za grafikę jest odpowiedzialna karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, która, choć zadebiutowała w 2019 r., to spokojnie poradzi sobie z najnowszymi produkcjami.

Drapieżnik

Acer Predator Orion 3000 ma taki sam procesor jak poprzedni komputer, ale odznacza się mocniejszą kartą graficzną, a jest nią NVIDIA GeForce RTX3060. Zastosowano tu dysk SSD o pojemności 1TB i 16 GB pamięci operacyjnej. Obudowa kryje wentylatory FrostBlade i posiada wygodny uchwyt na słuchawki, które możecie na nim powiesić po zakończeniu rozgrywki.

Magia ceny

Nie tylko dobre opinie, ale również obniżka ceny o 1 tys. zł mogą was zachęcić do zainteresowania się komputerem Actina i5-10400F. Jego sercem jest sześciordzeniowy procesor Intel Core i5-10400F. Jego taktowanie wynosi od 2,9 do 4,3 GHz. Za grafikę jest odpowiedzialna karta NVIDIA GeForce RTX3060, a ulubione gry zmieszczą się na dysku SSD o pojemności 1TB. Jak przystało na sprzęt do grania, obudowa została wykonana tak, by zapewnić jak najlepsze chłodzenie.