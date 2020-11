WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najchętniej wybierane odkurzacze pionowe. Warto je mieć... Pionowe odkurzacze coraz częściej zastępują nam te tradycyjne. Możemy się nimi posługiwać wygodniej, z wyprostowanymi plecami, ale to nie wszystko. Dla was przygotowaliśmy szybki przegląd wartych uwagi modeli i ich największych zalet. Odpowiednie moc odkurzacza pozwoli skutecznie poodkurzać zarówno podłogi twarde, jak i dywany (Shutterstock) Szybko czyści wszystkie podłogi, także pod meblami Oszczędność miejsca, szybki start i bezkonkurencyjna dokładność w odkurzaniu zakamarków pod meblami – to właśnie odkurzacze pionowe. Jeśli rozważasz zakup takiego modelu, możesz liczyć na dokładnie poodkurzaną podłogę również pod fotelem czy kanapą. Czy posługiwanie się takim urządzeniem jest trudne? Nie, bo dzięki nisko osadzonemu środkowi ciężkości z łatwością manewruje się nim podczas sprzątania. Choć niektóre urządzenia wyglądają na masywne, to ich waga jest porównywalna bądź niższa, niż w przypadku przeciętnego odkurzacza tradycyjnego. Urządzenie "2 w 1" Odkurzacz ręczny i pionowy w jednym urządzeniu to opcja dla osób ceniących funkcjonalność. Z naszego odkurzacza po prostu wypinamy odkurzacz ręczny, dzięki któremu ekspresowo wysprzątamy np. samochód lub zakamarki foteli i kanapy. Opcja dla oszczędnych to odkurzacz pionowy w formie stojaka na odkurzacz ręczny. Świetny pomocnik w domowych porządkach. Skuteczne odkurzanie bez bólu pleców Tradycyjne odkurzacze są obecnie wyposażone w teleskopową rurę, dzięki której nie odkurzamy w pochylonej, niewygodnej pozycji, jednak zwrotność i możliwość docierana do odległych zakamarków nadal nie jest ich najmocniejszą stroną. Odkurzacz pionowy dzięki sprytnym głowicom daje znacznie więcej możliwości. W razie potrzeby składa się do pozycji poziomej i możemy nim wjechać także pod kanapę. Model odkurzacza, który ulży w domowych obowiązkach bez trudu znajdziemy już w przystępnej cenie np. do 500 zł, jak i w wersji "premium" - do dużych powierzchni, kłopotliwych zakamarków i różnych zastosowań. Odkurzacz bez kabla Nawet odstawienie urządzenia do schowka czy szafy jest prostsze, niż w przypadku zwykłych modeli, bo odkurzacze pionowe w większości modeli są bezprzewodowe i mają konstrukcję samostojącą. Model odkurzacza bezprzewodowego kupimy już do 400-500 zł, ale przy zakupie zwróćmy uwagę na maksymalny czas pracy urządzenia. Najtańszy będzie odkurzał bez kabla przez maksymalnie 20 minut. To wystarczy, aby dokładnie poodkurzać niewielkie mieszkanie, ale do dużego domu warto wybrać model, który popracuje dłużej. Odkurzacz można ładować gdziekolwiek w domu przez dołączoną ładowarkę. Także do domów ze zwierzakami Łatwe czyszczenie szczotki to zaleta, dla której warto rozważyć zakup takiego urządzenia przez osoby, które mają zwierzaki i które odkurzają nawet kilka razy dziennie. Szczotkę możemy po prostu wyjąć z końcówki odkurzacza, a następnie łatwo i precyzyjne wyczyścić. Droższe modele to głównie cichsza praca, większa moc i dłuższy czas pracy na baterii. Jeśli urządzenie pionowe przypadło nam do gustu i chcemy zainwestować w droższy model, możemy liczyć na ponad godzinę wydajnej pracy i niewielką wagę, bo niektóre odkurzacze ważą poniżej 3 kg. W tym przypadku zaletą jest moc odkurzacza w trybie pracy na najwyższych obrotach, czyli tzw. turbo.