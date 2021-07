Myśliwce F-35. Szef Komisji Sił Zbrojnych chce obniżenia kosztów

"Kiedy się zepsuje (F-35 — red.), ma tendencję do pozostawania w stanie spoczynku przez bardzo długi czas, a to dlatego, że nie podnieśliśmy infrastruktury naprawczej. Prawdę mówiąc, powinniśmy byli zacząć to robić dużo wcześniej. I to jest ten obszar, na którym powinniśmy się skupić" — cytuje słowa Richardsona serwis Defence News.