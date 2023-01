Myśleli, że to replika. Okazało się, że to miecz sprzed 3 tys. lat

Gdy w biegłym roku muzeum przygotowywało się do nadchodzącej wystawy poświęconej starożytnym królom europejskim, odwiedzający je węgierski archeolog (jego nazwisko nie zostało ujawnione) rzucił okiem na miecz i stwierdził, że jest on autentyczny. – Wynieśliśmy go, spojrzał na niego, a po 20 sekundach powiedział: "To nie jest replika" – komentował w rozmowie z dziennikarzami Bill Parkinson, kustosz w Muzeum Historii Naturalnej.