Musk mówi o upadku cywilizacji. Wskazuje na jeden czynnik

Musk mówi o upadku cywilizacji

Obecnie populacja światowa liczy ok. 7,7 mld ludzi. Według ekspertów do 2030 roku będzie nas 8,5 mld, a w ciągu najbliższych trzech dekad – nawet 10 mld. Zdaniem Muska spadający wskaźnik urodzeń może doprowadzić jednak do upadku naszej cywilizacji.