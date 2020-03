Multimedia Polska ostrzega przed oszustwem. Można stracić oszczędności

Multimedia ostrzega swoich klientów przed kolejnym atakiem. Po raz kolejny ruszyła kampania phishingowa mająca na celu przejęcie danych osobowych oraz pieniędzy. Oszuści podszywają się pod znanego dostawcę usług multimedialnych w Polsce.

Multimedia Polska znowu ostrzega przed oszustami. Tym razem podszywający się pod operatora sieci przestępcy na przeróżny sposób rozsyłają linki do ankiety na stronie internetowej. Za jej wypełnienie oferują najnowsze modele smartfonów Apple 'a czy Samsunga z serii Galaxy.

To jednak oszustwo i jak zaznacza firma, nie ma nic wspólnego z Multimedia Polska. Przestępcy rozsyłają maile podając się za operatora, a link wcale nie prowadzi do jego strony. Zamiast tego potencjalna ofiara trafia na fałszywą stronę, gdzie oszuści wyłudzają dane osobowe, a nawet dostępy do konta bankowego.