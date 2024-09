MSPO 2024. Fabryka Broni pokazała propozycję nowego karabinka Grot

Propozycja Grota A3 obejmuje szereg istotnych zmian i jest pierwszą głęboką przeróbką karabinka Grot od czasu wprowadzenia do służby. Na pierwszy rzut oka widać zastosowanie krótszej lufy o długości 14,5 cala (368 mm) będącej idealnym kompromisem w przypadku broni o zasięgu rażenia 300-400 metrów i poręczności podczas np. walk w budynkach.

Dodatkowym plusem jest to, że karabinek nie ciąży już tak bardzo na przód jak wersja z lufą 16 cali (408 mm) oraz dzięki temu Grot stał się trochę lżejszy. Wersja aż waży 3,25 kg, a nie 3,65 kg. Z ciekawostek można też dodać, że krótsza lufa jest też grubsza od starszej, co najpewniej też zwiększa odporność na prowadzenie długotrwałego ognia ciągłego.

Widać też, że nowy karabinek otrzymał smuklejsze łoże ze stabilniejszym odcinkiem grzbietowej szyny Picatinny oraz adapter do stosowania kolb systemu AR-15 dającego dostęp do ogromnego rynku najróżniejszych produktów, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie coś pasującego do siebie.