Mówili im, że będą piękne. Umierały w męczarniach

Na początku XX wieku odkrycie radu przez Marię Skłodowską-Curie wywołało falę entuzjazmu w Stanach Zjednoczonych. Promieniotwórczy pierwiastek zyskał miano eliksiru młodości, a jego zastosowanie w produktach codziennego użytku stało się powszechne. Kobiety, zwane "radium girls", pracowały przy malowaniu tarcz zegarków specjalną farbą zawierającą rad, co miało tragiczne konsekwencje.

Założona w 1914 r. w New Jersey firma United States Radium Corporation zatrudniała kobiety do malowania tarcz zegarków fluorescencyjną farbą. Pracownice, nieświadome zagrożeń, lizały pędzle, by precyzyjnie nanosić farbę.