"Mogę dokończyć mecz, ale mogę umrzeć." Gwiazda tenisa w złym stanie na Olimpiadzie

Zawodniczka wyraziła ubolewanie nad zakończeniem zmagań olimpijskich w ten sposób. Badosa zwróciła również uwagę na to, że adaptacja do klimatu Zatoki Tokijskiej była trudna od pierwszego dnia. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ten obszar charakteryzuje się wysoką wilgotnością oraz znacznymi temperaturami w okresie letnim, co czego osoby pochodzące z Europy, zwłaszcza środkowej nie są przyzwyczajone.