Mniszek lekarski czy mlecz? Różni je jeden mały szczegół

Chyba każdy zna mniszka lekarskiego . Żółty kwiat z rodziny astrowatych co roku zasypuje trawniki i tereny zielone. Często w mowie pospolitej nazywany jest mleczem, choć formalnie to dwa różne gatunki.

Mniszek lekarski vs mlecz polny

Mniszek lekarski i mlecz polny rosną najczęściej na terenach nizinnych, na łąkach, uprawach i w lasach. W rolnictwie i ogrodnictwie są uznawane za chwasty, chociaż mniszek lekarski jest wykorzystywany też jako roślina pastewna i lecznicza. Można także ją wykorzystać do produkcji miodu .

Jak rozróżnić oba gatunki? Diabeł tkwi w szczegółach

Mlecz polny rośnie inaczej niż mniszek. W przypadku tego gatunku kwiaty wyrastają z łodygi, a nie z podstawy. Jeśli widzisz, że kwiaty mają początek w wyższych partiach rośliny, to jest to właśnie mlecz. Poza tą różnicą budowa obydwu roślin jest taka sama.

Rozbieżność uwidacznia się też po okresie kwitnienia. Rośliny zamieniają się w potocznie nazywane dmuchawce, które składają się z nasion wzbogaconych o pióropusze umożliwiające roznoszenie ich za pomocą nasion. Tutaj też rozróżnienie gatunków jest dosyć łatwe - w przypadku mleczy są one bardziej płaskie.

Jeśli już o kwiatach mówimy - okazuje się, że są one prawdopodobnie starsze, niż się naukowcom wydawało. Pierwotnie sądzono, że powstały ok. 130 milionów lat temu. Badania Chińczyków mogą to obalić - wskazują, że mogły jednak się pojawić kilkadziesiąt milionów lat wcześniej.