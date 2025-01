Einstein o czarnych dziurach. Naukowcy przyznają, że miał rację

- To pierwsze spojrzenie na to, jak plazma oderwana od zewnętrznej krawędzi gwiazdy ulega ostatecznemu opadaniu do środka czarnej dziury. Jest to proces, który zachodzi w układzie oddalonym o ok. 10 tys. lat świetlnych – mówi dr Andrew Mummery z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który kierował badaniami.